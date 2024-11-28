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13:26, 28 ноября 2024Забота о себе

Названы очевидные свидетельства нехватки движения

Фитнес-тренер Буры назвала отеки и боль в спине и шее признаками гиподинамии
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фот: Anatoliy Karlyuk / Shutterstock / Fotodom

Нехватка двигательной активности, или гиподинамия, влияет не только на физическое состояние, но и на умственное и эмоциональное. Очевидные свидетельства нехватки двигательной активности, включая отеки и боль в шее и спине, назвала «Ленте.ру» преподаватель по хатха-йоге, фитнес-тренер FitStars Лера Буры.

Она рассказала, что недостаток движения замедляет кровообращение, ухудшает обмен веществ, а мышцы и суставы постепенно теряют свою гибкость и силу. Наиболее красноречивым признаком гиподинамии она назвала лишний вес, появляющийся из-за того, что поступающие в организм килокалории не расходуются и метаболизм замедляется.

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Также, по словам фитнес-тренера, нехватка движения может проявляться усталостью, упадком энергии. Двигательная активность поддерживает бодрость, а без нее организм быстрее устает, пояснила она.

Малоподвижный образ жизни также может спровоцировать появление болей в спине и шее, поскольку ослабление мышц приводит к нарушению осанки и болям. Кроме того, при недостатке движения уменьшается циркуляция лимфы, следствием чего становятся отеки

Лера Бурыпреподаватель по хатха-йоге, фитнес-тренер

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