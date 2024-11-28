69-я параллель
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17:19, 28 ноября 202469-я параллель

«Норникель» наградил приближающий наступление водородной эры проект

Победителем номинации «Палладий в технологиях будущего» стал проект из Китая
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Изотов

Дмитрий Изотов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Норникель» наградил приближающий наступление водородной эры проект, представленный в рамках специальной номинации «Палладий в технологиях будущего» Конкурса молодых инноваторов стран БРИКС. Победителем стала работа исследователей из Китая, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе учредившей номинацию компании.

Как рассказали в «Норникеле», разработка посвящена использованию этого металла в создании катализаторов для водородо-воздушных топливных элементов как ключевых устройств водородной энергетики.

«Победа проекта из Китая подтверждает значимость научного диалога между странами и необходимость совместного поиска решений для устойчивого будущего», — подчеркнул Дмитрий Изотов, руководитель Центра палладиевых технологий «Норникеля». Отмечается, что использование разрабатываемого в Китае катализатора позволит повысить эффективность топливных элементов и приблизить наступление водородной эры.

Известно, что сама компания «Норникель» уже изучает возможность применения палладия в новых сферах, таких как зеленая экономика.

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