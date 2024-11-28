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09:04, 28 ноября 2024Наука и техника

Обнаружен препарат против диабета и рака

Препарат против диабета метформин оказался полезен в борьбе с раком
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gail imgc / Shutterstock / Fotodom

Исследователи из Roswell Park Comprehensive Cancer Center (США) обнаружили, что препарат метформин, широко применяемый для лечения диабета II типа, может усиливать эффект иммунотерапии в борьбе с немелкоклеточным раком легких у пациентов с ожирением. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of the National Cancer Institute.

Оказалось, что противораковое действие метформина наблюдается исключительно у пациентов с избыточной массой тела или ожирением, что связано с особенностями их иммунного ответа. Метформин полезен тем, что снижает негативное воздействие ожирения на иммунную систему, и это делает терапию с использованием ингибиторов иммунных контрольных точек более эффективной.

В рамках исследования были проанализированы данные 511 пациентов с индексом массы тела (ИМТ) 25 и выше, а также 232 пациента с ИМТ менее 25. Все участники имели немелкоклеточный рак легких и прошли операцию по удалению опухоли. Дополнительно была изучена эффективность терапии ингибиторами иммунных контрольных точек у 284 пациентов с ожирением и 184 пациентов без ожирения.

Анализ показал, что у пациентов с ИМТ 25 и выше, принимавших метформин, значительно увеличивалась продолжительность периода без рецидива болезни после операции. Кроме того, применение метформина повышало эффективность иммунотерапии в этой группе, тогда как у пациентов с нормальным весом подобных эффектов не наблюдалось.

Результаты на животных моделях подтвердили, что метформин компенсирует вредное воздействие ожирения на иммунитет. Это позволяет иммунной системе более эффективно реагировать на иммунотерапевтические препараты, усиливая их противоопухолевое действие.

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