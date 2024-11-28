Перебегавшая дорогу в неположенном месте россиянка ударила гаишника и попала под статью

В Ростове-на-Дону женщина ударила гаишника, решив, что он хочет ее похитить

В Ростове-на-Дону местная жительница перебегала дорогу в неположенном месте и ударила гаишника, решив, что он хочет ее похитить. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, ЧП произошло на бульваре Комарова. Там полицейский остановил перебегавшую дорогу в неположенном месте фигурантку, а она заявила, что ей так удобно. После этого инспектор повел ее к машине составлять протокол. В ответ женщина стала оскорблять его. Правоохранители пытались усадить ее в патрульный автомобиль, но задержанная решила, что ее похищают. Она стала кричать и сопротивляться. В какой-то момент она ударила одного из силовиков в пах. Дебоширку доставили в отдел полиции.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о нападении на сотрудников правоохранительных органов при исполнении.

Ранее сообщалось, что в Омской области сотрудники полиции остановили машину с серийными ворами баранов.