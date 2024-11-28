Переживший Ленина люк заменили в российском регионе

В Астрахани заменили выпускавшийся до 1920 года люк

В Астрахани вместе с асфальтом заменили исторические люки. Об этом сообщает Telegram-канал Dvorast.

По словам авторов проекта, на улице Тургенева в том числе был заменен люк-менажница, который выпускался до 1920-х годов, когда должность председателя Совета народных комиссаров РСФСР занимал Владимир Ленин.

Некоторые комментаторы отметили, что люк служил сотню лет, и ему пора на покой. Другие предложили отправлять подобные вещи в музей, так как они являются частью истории города.

Издание «Арбуз Астрахань» напомнило, что работы по укладке асфальта на улице Тургенева начались на прошлой неделе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее сообщалось, что в городе Александрове Владимирской области случайно нашли древнюю дорогу. Мостовую обнаружили под слоем асфальта во время прокладки труб на глубине двух метров.