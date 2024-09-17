Уникальную находку случайно сделали в российском городе под слоем асфальта

Древнюю дорогу нашли в Александрове под слоем асфальта при прокладке труб

В городе Александрове Владимирской области случайно нашли древнюю дорогу. Мостовую обнаружили под слоем асфальта во время прокладки труб на глубине двух метров. Об этом сообщает местное издание «Новый город Александров».

Известно, что работы по прокладке новых труб начались 10 сентября. Работы велись на улице Ленина, которую закрыли для движения автотранспорта. Спустя несколько дней рабочие сделали во время раскопок уникальную находку — мостовую XVII-XVIII веков.

На месте обнаружения древней дороги уже работают археологи из московского Института археологии Российской академии наук. После изучения мостовой ее сфотографируют, а затем сделают чертежи. Ученые не исключают, что возьмут кусочек древесины для последующего исследования. Работы, как обещают археологи, займут не больше недели.

«В вашем городе впервые находим такую мостовую. Очень хорошая сохранность, она в отличном состоянии», — рассказали специалисты.

Дальнейшая судьба уникальной деревянной мостовой неизвестна. Сейчас прокладка трубопровода идет на других участках.

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