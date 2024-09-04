В Новосибирской области нашли останки растения возрастом 20 миллионов лет

В Новосибирской области нашли пыльцу растения возрастом 20 миллионов лет

В Новосибирской области обнаружили останки растения возрастом более 20 миллионов лет. Об этом сообщает новостной портал «Континент Сибирь».

Специалисты лаборатории микропалеонтологии Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) проанализировали ископаемую пыльцу, которую нашли в скважине в Карасукском районе. По словам ученых, в состав выявленных спектров входит пыльца, морфологически сходная с пыльцой современной катайи (Cathaya argyrophylla Chun et Kuang).

Китайцы называют катайю «гигантской пандой растительного царства», поскольку до 1950 года она считалась вымершей. В настоящее время этот реликт произрастает только в условиях горного влажного субтропического климата в ряде провинций на юге Китая. При этом в геологическом прошлом ареал распространения катайи был намного шире.

Ученые установили, что древесная порода, родственная современной катайей, входила в состав эоценовых, олигоценовых и миоценовых лесных сообществ на юге Западной Сибири. Максимальное развитие в растительных сообществах она получила, по-видимому, в конце позднего олигоцена, возможно, в начале раннего миоцена (от 23 до 27 миллионов лет назад).

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