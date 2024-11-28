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18:28, 28 ноября 2024Мир

Полиция Испании уничтожила перевозившую на украинских дронах наркотики группу

Полиция Испании уничтожила группу, перевозившую на дронах наркотики из Марокко
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Juan Carlos L. Ruiz / Shutterstock / Fotodom  

Полиция Испании уничтожила группу, перевозившую на украинских дронах наркотики из Марокко на территорию страны. Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства королевства.

«Сотрудники национальной полиции ликвидировали в Альхесирасе преступную организацию, предположительно, занимавшуюся доставкой гашиша в нашу страну из Марокко с помощью беспилотных летательных аппаратов. "Наркодроны" производились на Украине (...) и привозились на юг страны», — отмечается в публикации.

Об этих дронах также известно, что они могли перевозить около 10 килограммов гашиша за один рейс и иметь дальность действия более 50 километров.

1 ноября в Перу полицейские в костюмах супергероев Marvel Дэдпула и Росомахи поймали банду наркоторговцев в разгар Хеллоуина. В частности, два агента полиции воспользовались праздником, чтобы под видом празднующих проникнуть в загородный дом в районе Трухильо. Это позволило им проникнуть в здание и поймать четырех злоумышленников.

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