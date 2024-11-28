Полиция Испании уничтожила перевозившую на украинских дронах наркотики группу

Полиция Испании уничтожила группу, перевозившую на украинских дронах наркотики из Марокко на территорию страны. Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства королевства.
«Сотрудники национальной полиции ликвидировали в Альхесирасе преступную организацию, предположительно, занимавшуюся доставкой гашиша в нашу страну из Марокко с помощью беспилотных летательных аппаратов. "Наркодроны" производились на Украине (...) и привозились на юг страны», — отмечается в публикации.
Об этих дронах также известно, что они могли перевозить около 10 килограммов гашиша за один рейс и иметь дальность действия более 50 километров.
1 ноября в Перу полицейские в костюмах супергероев Marvel Дэдпула и Росомахи поймали банду наркоторговцев в разгар Хеллоуина. В частности, два агента полиции воспользовались праздником, чтобы под видом празднующих проникнуть в загородный дом в районе Трухильо. Это позволило им проникнуть в здание и поймать четырех злоумышленников.