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16:34, 28 ноября 2024Мир

Путин прокомментировал развитие отношений с Афганистаном

Путин: Россия надеется на развитие и выстраивание отношений с Афганистаном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Россия надеется на развитие и выстраивание отношений с Афганистаном. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, в Афганистане сложная ситуация и она требует особого внимания. «В Афганистане сложные процессы происходят. Мы надеемся, что удастся нам выстроить отношения с Афганистаном, и мы не можем не обратить внимание на то, что ситуация там стабилизируется», — сказал он.

Глава государства отметил, что у Москвы есть отношения с действующим руководством Афганистана и они будет развиваться.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков оценил законопроект, предусматривающий возможность временного исключения радикальной группировки «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) из списка запрещенных организаций. Он отметил, что в Кремле пока только рассуждает о возможном сотрудничестве с талибами.

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