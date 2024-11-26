В Кремле оценили возможность снятия статуса террористической организации с «Талибана»

В Кремле рассуждают о снятии статуса террористической с организации «Талибан»

Кремль пока только рассуждает о возможном сотрудничестве с правящей в Афганистане радикальной группировкой «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Так помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков оценил законопроект, предусматривающий возможность временного исключения радикальной группировки из списка запрещенных организаций, передает ТАСС.

«Есть определенные рассуждения в пользу того, чтобы начать сотрудничество с этой организацией. Пока что это в форме рассуждений», — подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что возможное исключение «Талибана» из списка террористических организаций объясняется необходимостью оказания помощи Афганистану и недопущения его скатывания в фундаментализм.