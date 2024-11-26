В России объяснили возможное исключение «Талибана» из списка террористов

Депутат Чепа: Россия должна помогать Афганистану под руководством «Талибана»

Исключение исламистского движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России) объясняется необходимостью оказания помощи Афганистану и недопущения его скатывания в фундаментализм, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Это непростой вопрос. И ситуация в Афганистане сегодня непростая. Там большие сложности с экономической и политической обстановкой, продолжают действовать различные экстремистские организации. Но руководство страны делает все, чтобы решить эти проблемы», — сказал Чепа.

Сегодня, по его словам, Афганистан под руководством талибов пытается выстроить отношения с Россией, активную работу в стране начало российское посольство, которое до этого находилось в «спящем» режиме. И «Талибан», как отметил Чепа, рассчитывает на дальнейшее развитие этих контактов и получения помощи и поддержки в различных областях.

«Подход должен быть очень аккуратным. Надо помогать, взаимодействовать с правительством. Там много непростых вопросов, очень сложный женский вопрос. Но талибы стали принимать серьезные меры по борьбе с наркотрафиком, они за это казнят. С другой стороны, это лишает огромное число людей средств к существованию, значит, надо давать им рабочие места», — считает депутат.

Ранее афганский интернет-портал Alemarah сообщил, что во время визита в Афганистан секретарь Совета безопасности России Сергею Шойгу указал, что Москва готова снять с талибов статус террористов.