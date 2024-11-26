В Кремле пообещали сообщить о решении по исключению «Талибана» из списка террористов

Песков пообещал сообщить о решении по исключению «Талибана» из террористов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал сообщить о решении по исключению исламистского движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России) из «черного списка» террористов. Его слова передает РИА Новости.

«Как только будет приняты соответствующие решения и как только они будут формализованы, мы сразу же вас проинформируем», — заявил официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос о позиции России по отношению к «Талибану» и готовности исключить движение из списка террористов в 2025 году. Пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что в настоящее время между Москвой и Кабулом осуществляются контакты по этому вопросу.

Ранее афганский интернет-портал Alemarah сообщил, что во время визита в Афганистан секретарь Совета безопасности России Сергею Шойгу указал, что Москва готова снять с талибов статус террористов.