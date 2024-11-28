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07:27, 28 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности об участниках стрельбы в центре Москвы

Устроившие стрельбу в центре Москвы могли скрыться на трех автомобилях
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости После стрельбы в центре Москвы возбудили дело

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Участники стрельбы на Большой Никитской в Москве могли скрыться от полицейских на трех автомобилях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Сейчас злоумышленников ищут. Предварительно, на одной из машин были установлены госномера республики Дагестан.

О стрельбе в центре столицы стало известно в среду, 27 ноября. Мужчины вышли из кафе для выяснения отношений на бытовой почве – ранее они не были знакомы друг с другом.

Происходящее попало на видео. По данным источника «Ленты.ру», в результате стрельбы потерпевшему был причинен легкий вред здоровью.

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