После стрельбы в центре Москвы возбудили дело

В Москве возбудили уголовное дело по факту стрельбы в центре города

Уголовное дело возбудили по факту стрельбы в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по столице.

Дело расследуется по статье о хулиганстве.

Установление обстоятельств конфликта контролирует прокуратура Центрального административного округа. По предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них использовал, предположительно, травматическое оружие.

О стрельбе в центре Москвы стало известно ранее, 27 ноября. Сообщалось, что двое мужчин вышли из заведения для выяснения отношений, после чего раздалась стрельба. По данным источника «Ленты.ру», потерпевшему был причинен легкий вред здоровью. Предварительно, ранее мужчины не были знакомы, конфликт произошел на бытовой почве.