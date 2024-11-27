Момент стрельбы в центре Москвы попал на видео

Прокуратура показала видео с моментом стрельбы в центре Москвы

Прокуратура Москвы опубликовала видео с моментом стрельбы на Большой Никитской в центре столицы. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

На ролике видно, как между двумя мужчинами завязался конфликт. В какой-то момент один из участников выхватил оружие и открыл огонь по оппоненту.

О стрельбе в центре Москвы стало известно ранее 27 ноября. Сообщалось, что мужчины вышли из кафе для выяснения отношений. По данным источника «Ленты.ру», потерпевшему был причинен легкий вред здоровью. Предварительно, ранее мужчины не были знакомы, конфликт произошел на бытовой почве.