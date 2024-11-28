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16:18, 28 ноября 2024Путешествия

Россиянин едва не лишился отпуска по вине авиакомпании и отсудил у нее сотни тысяч рублей

Россиянин отсудил у Flyone Armenia более 290 тысяч рублей за сорванный рейс
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: kirill_makarov / Shutterstock / Fotodom

Житель Екатеринбурга едва не лишился отпуска по вине авиакомпании Flyone Armenia из-за сорванного рейса и отсудил у нее сотни тысяч рублей. Об этом сообщается в пресс-службе Свердловского областного суда.

Весной 2023 года россиянин приобрел два билета из столицы Урала на Кипр через Ереван, стоимость которых составила около 34 тысяч рублей. В день вылета выяснилось, что рейс отменили.

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В результате мужчине пришлось купить новые билеты, но уже за 95 тысяч рублей. Более того, еще примерно 1,5 тысячи рублей он потратил на такси до дома и обратно в авиагавань.

По возвращении с отдыха турист написал претензию перевозчику, однако его требование вернуть деньги было проигнорировано. После этого мужчина пошел в суд с иском, в котором призвал Flyone Armenia не только вернуть деньги за билеты и за расходы на транспорт, но и компенсировать моральный вред. Общая сумма претензий составила чуть больше 535 тысяч рублей.

Требования путешественника были удовлетворены частично: авиакомпанию обязали выплатить мужчине 275 тысяч рублей. Представители перевозчика обратилась в суд с апелляцией. Инстанция, рассмотрев это обращение, встала на сторону туриста и повысила сумму выплаты до 291,5 тысячи рублей.

Ранее другой россиянин попытался отсудить у авиакомпании почти полмиллиона рублей за опоздание на рейс из Москвы на остров Маргарита. Турист из Сарапула купил тур в Венесуэлу за 150 тысяч рублей. В российскую столицу он должен был добраться самостоятельно, поэтому заранее приобрел билеты на рейс из Ижевска. Однако вылет задержался на семь часов из-за неисправности самолета.

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