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08:56, 28 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин устроил перестрелку с силовиками и получил 18 лет колонии

Суд приговорил к 18 годам колонии жителя Приморья за перестрелку с силовиками
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных вынес приговор в отношении 46-летнего жителя Хасанского района, который устроил перестрелку с силовиками четыре года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Мужчину признали виновным по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности») УК РФ и приговорили к 18 годам лишения свободы. Первые шесть лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима.

Судом установлено, что в октябре 2020 года подсудимый вместе с другим жителем Хасанского района совершил вооруженное нападение на сотрудников из отделения и управления по контролю за оборотом наркотиков, а также бойцов отряда «Гром». Стрельба велась из самозарядного ружья и комбинированного двуствольного ружья, снаряженных боевыми патронами.

Вооруженное нападение было отражено сотрудниками силовых структур. В ходе перестрелки один из злоумышленников получил ранение, несовместимое с жизнью, а его подельник скрылся. Его смогли задержать на следующий день.

Несмотря на нападение, правоохранительные органы завершили запланированные антинаркотические мероприятия. Они изъяли около 40 килограммов наркотических растений и веществ.

Ранее в Ульяновске житель открыл огонь по соседям из-за шума и приехавшим на вызов полицейским.

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