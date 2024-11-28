До конца ноября в Москве образуется устойчивый снежный покров

Синоптик Вильфанд: до декабря снежный покров в Москве вырастет на 1-2 сантиметра

Снежный покров в Москве увеличится до конца ноября. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как поделился синоптик, до декабря в столице сформируется устойчивый снежный покров, в ближайшие дни он прибавит еще 1-2 сантиметра в высоту. Небольшие осадки ожидаются в четверг и пятницу. По сведениям метеоролога, до 1 декабря днем температура будет варьироваться от минус 3 до плюс 2 градусов, а ночью не поднимется выше нулевой отметки — столбики термометров покажут не ниже 5 градусов мороза. Снег, однако, не растает, обещает Вильфанд.

В первую пятидневку декабря холод усилится — специалист предупреждает о понижении температуры. Бурь и экстремальных погодных условий в центре европейской части страны не прогнозируется. Единственное, чего стоит опасаться, — гололеда, обращает внимание Вильфанд.

Ранее москвичам рассказали о погоде в начале зимы. Как сообщают метеорологи, первые дни декабря в мегаполисе будут на пару градусов теплее климатической нормы. 3-го числа столбики термометров задержатся около нулевой отметки, к вечеру ожидается снег, но мокрым он не будет.