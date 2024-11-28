Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета рассказал об обиде на «Азимут»

Спасший пассажиров горевшего в Анталье Superjet заявил, что обижен на «Азимут»

Житель Краснодара Султан, который помог открыть аварийную дверь и спасти пассажиров из горевшего самолета Superjet в Анталье, заявил об обиде на выполнявшую рейс авиакомпанию «Азимут». Об этом он рассказал РИА Новости.

Он пояснил, что из-за происшествия опоздал на пересадку до Египта. Для решения вопроса Султан обратился к авиаперевозчику за помощью, однако не получил ее. По его словам, в авиакомпании посоветовали обратиться к турецкому перевозчику, выполнявшему рейс в Египет. «Обидно, что со стороны компании "Азимут" ноль внимания было», — отметил собеседник агентства.

В то же время российская авиакомпания объявила, что произведет предварительную выплату пассажирам в счет возмещения потерь в размере 100 тысяч рублей.

Ранее «Азимут» сообщил, что причиной жесткой посадки SSJ-100 стал непрогнозируемый сдвиг ветра.