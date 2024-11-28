Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:43, 28 ноября 2024Путешествия

Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета рассказал об обиде на «Азимут»

Спасший пассажиров горевшего в Анталье Superjet заявил, что обижен на «Азимут»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Житель Краснодара Султан, который помог открыть аварийную дверь и спасти пассажиров из горевшего самолета Superjet в Анталье, заявил об обиде на выполнявшую рейс авиакомпанию «Азимут». Об этом он рассказал РИА Новости.

Он пояснил, что из-за происшествия опоздал на пересадку до Египта. Для решения вопроса Султан обратился к авиаперевозчику за помощью, однако не получил ее. По его словам, в авиакомпании посоветовали обратиться к турецкому перевозчику, выполнявшему рейс в Египет. «Обидно, что со стороны компании "Азимут" ноль внимания было», — отметил собеседник агентства.

В то же время российская авиакомпания объявила, что произведет предварительную выплату пассажирам в счет возмещения потерь в размере 100 тысяч рублей.

Ранее «Азимут» сообщил, что причиной жесткой посадки SSJ-100 стал непрогнозируемый сдвиг ветра.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Чистая математика». В США объяснили требование к Киеву призывать на фронт 18-летних украинцев

      Пьяный россиянин устроил погоню за спасавшейся от побоев полураздетой дочерью

      На Кубани после атаки дронов пострадала женщина

      Во Франции назвали опасное последствие прихода Трампа к власти для ЕС

      Россиянин раскрыл способы выживания в одной из самых опасных стран мира

      В США раскрыли замысел Байдена по Украине

      ВСУ атаковали два района российского региона

      Россиянам назвали способ не разориться на покупке новогодних подарков

      Женщины отбились от крокодила и сбежали из больницы

      Женщина перестала получать удовольствие от секса и получила неожиданный совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше