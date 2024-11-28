Трамп объявил своим главным врагом таинственную банду. Как ее лидер превратил тюрьму в курорт и захватил 16 штатов США

Венесуэльская банда Трен-де-Арагуа обосновалась в 16 штатах США

Министерство внутренней безопасности США бьет тревогу и выпускает все более пугающие отчеты о деятельности нового транснационального криминального синдиката. Банда Tren de Aragua (Трен-де-Арагуа, или TdA) зародилась в Венесуэле около 15 лет назад. Американские силовики утверждают, что к ноябрю 2024 года она стала угрозой национальной безопасности в Перу, Чили в Колумбии, а ее ячейки действуют на территориях Бразилии, Эквадора, Боливии, Коста-Рики. Более того, постоянное присутствие TdA зафиксировано в 16 крупнейших штатах США, где проживает половина населения страны. «Лента.ру» разбирается, почему избранный американский президент Дональд Трамп объявил эту банду чуть ли не главным врагом США, а эксперты говорят, что ее вовсе нет в Северной Америке.

Лидер Трен-де-Арагуа сбежал из тюрьмы с сотнями подельников в 2023 году

20 сентября 2023 года 11 тысяч солдат Вооруженных сил Венесуэлы и сотрудников полиции были направлены на усмирение 5,5 тысячи заключенных тюрьмы Токорон в штате Арагуа на севере страны. Генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб назвал эту акцию «сокрушительным ударом» по организованной преступности.

Токорон была штабом Эктора Растенфорда Герреро Флореса, известного под прозвищем Niño Guerrero (Ниньо Герреро, или Мальчик-воин в переводе на русский). Он считается главным боссом самой крупной преступной организации страны Tren de Aragua («Поезд Арагуа» — на криминальном сленге слово «поезд» обозначает тюремную банду).

Более того, вскоре выяснилось, что 40-летний Ниньо Герреро бежал из Токорона по подземному тоннелю вместе с пятью сотнями приближенных. Независимые источники утверждали, что он сам попросил власти устроить зачистку тюрьмы, чтобы скрыться под ее прикрытием. Власти побег криминального босса подтвердили, а все обвинения в сговоре с ним, естественно, отвергли

На территории тюрьмы изъяли 14 единиц длинноствольного огнестрельного оружия, два пистолета, 400 тысяч боеприпасов разных калибров, 40 противотанковых гранат, 80 килограммов взрывчатки, 15 гранатометов и другое «военное оборудование». И это не считая того, что Мальчик-воин с подельниками забрал с собой.

Тюрьма Токорон оказалась в центре общественного внимания после того как выяснилось, что на ее территории были оборудованы бассейн, ночной клуб, несколько баров и ресторанов, свино- и птицефермы. Более того, там были даже бейсбольный стадион и зоопарк. Фактически Трен-де-Арагуа построила настоящий бандитский город со всеми удобствами. Под тюрьмой нашли пять километров бетонированных тоннелей, которые выходили к реке, где была пристань с лодками.

Детская игровая площадка в тюрьме Токорон, сентябрь 2023 года Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Сбежать Герреро решил, видимо, потому что масштабы деятельности его банды давно вышли за пределы Венесуэлы и руководить криминальным синдикатом с территории тюрьмы, пусть и очень комфортабельной, стало неудобно.

В США заявили, что Трен-де-Арагуа действует на территории 16 штатов

По данным Министерства внутренней безопасности США, опубликованным в ноябре, бандиты Герреро были замечены в 16 штатах. Причем в Калифорнии, Колорадо, Флориде, Джорджии, Иллинойсе, Луизиане, Неваде, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Висконсине они действуют на постоянной основе. В последние месяцы бойцов TdA заметили в Вашингтоне, округе Колумбия, Вирджинии, Монтане и Вайоминге.

Долгое время главными латиноамериканскими преступниками в США считались наркоторговцы мексиканских и колумбийских наркокартелей. Масштабы деятельности Трен-де-Арагуа пока не очень ясны — ОПГ растет и расширяет сферы деятельности. Официально считается, что в группировке состоят пять тысяч человек, но реального их количества не знает никто.

Поскольку количество граждан Венесуэлы [на территории США] продолжает расти, вероятность увеличения численности преступных элементов TdA весьма высока из отчета Министерства внутренней безопасности США, ноябрь 2024 года

Считается, что TdA как настоящая корпорация занимается всеми видами деятельности. Они промышляют организацией проституции, грабежами и воровством, телефонным мошенничеством и аферами онлайн, заказными убийствами и все той же торговлей наркотиками. При этом все ячейки Трен-де-Арагуа пересылают деньги в «общий котел».

В частности, согласно отчетам американских спецслужб, один из членов банды получил в отделении банка во Флориде 118 тысяч долларов по поддельным чекам и перевел их на счета в Венесуэле

В Вирджинии в 2023 году обнаружилась целая «банда головорезов», которые занимались грабежами. Троих из них удалось задержать. У всех были татуировки Трен-де-Арагуа.

Еще одной отличительной стороной деятельности TdA называют «возрастающую жестокость». Проще говоря, банда Мальчика-воина становится все наглее и все чаще использует силовые методы для достижения своих целей.

Ограбление бандитами, которые якобы состоят в TdA, магазина в городе Аурора, штат Колорадо Кадр: New York Post

В распоряжении Министерства внутренней безопасности США есть кадры с камер наблюдения, на которых члены Трен-де-Арагуа совершают преступления, вооруженные армейскими винтовками.

Ниньо Герреро пробивался к власти с самых низов

Эктор Герреро Флорес родился в 1983 году в городе Маракай — столице венесуэльского штата Арагуа. Впервые в поле зрения правоохранителей как мелкий уличный преступник он попал в 17 лет. В 2005-м он расправился с полицейским, что привлекло к нему еще большее внимание. TdA к тому времени уже занималась рэкетом и похищениями людей в Маракае.

В 2010 году Герреро схватили на торговле наркотиками. Кроме того, его обвиняли уже в трех убийствах. Мальчика-воина осудили и отправили в ту самую тюрьму Токорон, которая была базой Трен-де-Арагуа. Оттуда он сбежал в 2012-м. В следующем году его поймали в штате Лара, где он занимался квартирными кражами. Считается, что с этого момента началось его восхождение к вершинам власти в TdA.

В 2015 году Герреро появился на вечеринке в Маракае, хотя должен был быть в тюрьме. Вечеринка проходила в районе города, который бандиты группировки полностью контролировали. Там Герреро был представлен уже лидером TdA. Он, в частности, уверил собравшихся, что собирается «поднять уровень благосостояния местных жителей». Это было настоящее политическое заявление.

Нищета и коррупция в Латинской Америке огромны и повсеместны, и лидеры преступных группировок искусно играют на этом, выставляя себя этакими благородными разбойниками, противостоящими проворовавшимся властям

В 2016-м над Герреро состоялся суд. Его обвинили в нескольких убийствах, многочисленных грабежах, торговле наркотиками и прочем. В 2018 году он признал себя виновным и отправился во все ту же тюрьму Токорон. Фактически главу Трен-де-Арагуа просто направили в ее штаб. Два года спустя численность бандитов под прямым командованием Герреро начитывала тысячу человек.

До побега Мальчик-воин успел подчинить себе не только уличную преступность. TdA, в частности, контролирует золотые рудники в штате Боливар, водные пути поставок наркотиков в США по Карибскому морю и коридоры нелегальной миграции. С именем Герреро связывают превращение банды в международный криминальный конгломерат. Его подчиненные плотно обосновались в Колумбии, Перу, Чили и Боливии.

Плакат о розыске Гектора Герреро Изображение: bogota.gov.co

В последние годы, если верить спецслужбам, началось полномасштабное вторжение в США. Там у Трен-де-Арагуа множество конкурентов, но отхватить кусок этого пирога у Мальчика-воина, похоже, получилось. За его голову назначена награда в пять миллионов долларов.

Некоторые считают, что TdA не так уж страшна и используется республиканцами для борьбы с демократами

Выступая в конце октября с предвыборной речью в легендарном нью-йоркском зале Мэдисон-сквер-гарден, бывший и будущий президент США Дональд Трамп назвал борьбу с TdA и несколькими другими латиноамериканскими преступными группировками своей главной задачей. Он пообещал возродить так называемые Законы об иностранцах и подстрекательстве к мятежу — пакет законов, принятый еще в 1798 году президентом Джоном Адамсом. Эти акты, в частности, позволяют без суда депортировать любого иностранца.

В первый же день я запущу самую масштабную программу депортации в американской истории. Нужно выгнать всех этих бандитов. Я спасу каждый город и поселок, которые были захвачены, завоеваны. Мы посадим этих кровожадных преступников в тюрьмы, а затем вышвырнем их из нашей страны как можно быстрее. Чтобы ускорить высылку Трен-де-Арагуа и других диких банд вроде MS-13, я применю Закон об иностранных врагах 1789 года Дональд Трамп из выступления перед избирателями в Нью-Йорке

Трамп, известный своими антимигрантскими инициативами, не раз заявлял, что вина за разгул латиноамериканских группировок в США лежит на Демократической партии и лично на действующем президенте Джо Байдене и его мягких миграционных законах. При этом многие эксперты считают, что Трамп использует TdA в качестве страшилки, чтобы оправдать свои чуть ли не фашистские взгляды или просто выставить демократов угрозой для каждого американца.

Дональд Трамп на встрече с избирателями в Нью-Йорке, 27 октября 2024 года Фото: Andrew Kelly / Reuters

Ряд сообщений о деятельности TdA оказались преувеличенными

Венесуэльская журналистка Ронна Рискес, написавшая книгу о Трен-де-Арагуа, заявила, в частности, что масштабы деятельности банды в США сильно преувеличены в угоду «политическим интересам, обращенным к ксенофобии, и желанием криминализировать венесуэльскую миграцию». Похожего мнения придерживается глава расположенной в Вашингтоне неправительственной аналитической организации InSight Crime Джереми Макдермотт.

У нас нет доказательств того, что Трен-де-Арагуа создала ячейки в США, как это было сделано в Колумбии, Перу и Чили Джереми Макдермотт глава InSight Crime

Специалист и вовсе заявил, что под «брендом» TdA а США действуют разрозненные группировки, которые используют его, «чтобы казаться серьезными игроками». По его мнению, банда представлена только в Латинской Америке.

Определенный резон в этой позиции есть. Тот же доклад Министерства внутренней безопасности дает слишком расплывчатое представление о группировке. Известно только, что некие венесуэльские бандиты действуют в США, но каких-то конкретных указаний на глав локальных ячеек нет. Были задержаны несколько преступников с татуировками TdA, но официальной эмблемы у нее нет. Вполне возможно, что они набили себе заветные буквы, чтобы поднять авторитет.

Кроме того, в Вайоминге, где банда якобы плотно обосновалась, задержали всего одного преступника, которого только подозревают в принадлежности к Трен-де-Арагуа.

В октябре 2023 года шеф полиции Уиллоу-Спрингс в Иллинойсе заявил, что там действуют «сотни бандитов TdA». Однако расследование Chicago Sun-Times показало, что в городе наблюдаются инциденты с магазинными кражами и домашним насилием, однако никаких намеков на то, что они как-то связаны со зловещей венесуэльской бандой, — нет

В городе Аурора, штат Колорадо, завирусились видео, на которых вооруженные до зубов бандиты, якобы принадлежащие к группировке Мальчика-воина, чуть ли не штурмом брали квартиры горожан. Перепуганный мэр Майк Коффман заявил, что банда хозяйничает на улицах. Однако полиция опровергла это. Там сказали, что им известен единичный случай преступления, связанного с TdA.

При этом в Нью-Йорке члены TdA замечены во множестве, и, по данным The New York Times, совершают многочисленные преступления в общинах мигрантов из Венесуэлы. В общем, эта группировка в США выглядит некой загадочной темной силой, которая вроде бы есть везде, но никто ее толком не видел.

Задержанные участники TdA в Боготе, Колумбия Фото: Sebastian Barros / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Как бы то ни было, в сентябре губернатор Техаса Грэг Эббот объявил Трен-де-Арагуа иностранной террористической организацией, действующей на территории штата. Это означает, что местным правоохранителям дан карт-бланш на борьбу с преступниками силовыми методами. Действительно ли банда Мальчика-воина является глобальной угрозой для обеих Америк или заурядную ОПГ сделали удобной картой в политической игре — покажет время.

