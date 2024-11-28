Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:08, 28 ноября 2024Россия

Украинский беспилотник сбили в небе над Россией

Богомаз: украинский дрон сбит над Брянской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Украинский дрон сбит над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

Губернатор уточнил, что летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство России, был уничтожен развернутыми в регионе средствами противовоздушной обороны.

В результате перехвата беспилотника никто не пострадал, разрушений не выявлено, подчеркнул Богомаз и поблагодарил военнослужащих за проделанную работу.

Ранее украинский дрон атаковал Смоленскую область. Дрон был также перехвачен без каких-либо последствий на земле.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину задали вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине. Он ответил шуткой про прогноз погоды

      Юморист Гудков назвал себя несчастным

      Россиянам посоветовали избавляющие от неприятного запаха изо рта продукты

      Россиянин выставил на продажу коллекцию газетных статей о Пугачевой за 300 тысяч рублей

      Россияне застряли в душном салоне самолета на несколько часов из-за поломки двигателей

      Нидерланды передали Украине новую партию Patriot

      «Хотел создать благоприятную атмосферу». Путин извинился перед Меркель за эпизод с собакой

      Россиянку заподозрили в удушении соседки из ревности

      Поехавшую на учебу 18-летнюю россиянку нашли лежащей на снегу в 62 километрах от дома

      Путин заявил об очень активном применении дронов ВС России на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше