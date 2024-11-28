Украинский беспилотник сбили в небе над Россией

Богомаз: украинский дрон сбит над Брянской областью

Украинский дрон сбит над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

Губернатор уточнил, что летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство России, был уничтожен развернутыми в регионе средствами противовоздушной обороны.

В результате перехвата беспилотника никто не пострадал, разрушений не выявлено, подчеркнул Богомаз и поблагодарил военнослужащих за проделанную работу.

Ранее украинский дрон атаковал Смоленскую область. Дрон был также перехвачен без каких-либо последствий на земле.