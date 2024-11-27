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08:45, 27 ноября 2024Россия

Появились подробности о попытке атаки ВСУ на Смоленскую область

Смоленский губернатор Анохин: при попытке атаки ВСУ на регион никто не пострадал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Смоленскую область никто не пострадал. Об этом, раскрывая подробности ситуации, сообщил губернатор российского региона Василий Анохин в Telegram-канале.

«По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет»,— сообщил он, уточнив, что беспилотник ВСУ перехватили над Починковским районом региона.

Губернатор Смоленской области обратился к жителям с просьбой не приближаться к обломкам БПЛА в случае их обнаружения. Он призвал сразу информировать об этом экстренные службы по номеру 112.

Всего в ночь на среду, 27 ноября, ВСУ пытались атаковать шесть регионов России. По данным Минобороны, помимо Смоленской области, дроны сбили над Ростовской, Курской, Брянской, Воронежской и Белгородской областями.

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