Украинский БПЛА сбили над российским регионом

Минобороны заявило о сбитом украинском БПЛА над Белгородской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат сбили над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны, подробный комментарий был опубликован в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что атака в российском регионе была пресечена около 11:00. Ликвидированное устройство относилось к самолетному типу, отметили в Минобороны.

Деталей о пострадавших и повреждениях на земле в результате инцидента в ведомстве раскрывать не стали.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за день атаковали беспилотниками город Шебекино Белгородской области.

Власти приграничного региона рассказали, что в результате оказались выбиты стекла в многоквартирном доме. Сведений о пострадавших среди мирного населения не поступало.