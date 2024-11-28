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13:01, 28 ноября 2024Россия

Украинский БПЛА сбили над российским регионом

Минобороны заявило о сбитом украинском БПЛА над Белгородской областью
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат сбили над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны, подробный комментарий был опубликован в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что атака в российском регионе была пресечена около 11:00. Ликвидированное устройство относилось к самолетному типу, отметили в Минобороны.

Деталей о пострадавших и повреждениях на земле в результате инцидента в ведомстве раскрывать не стали.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за день атаковали беспилотниками город Шебекино Белгородской области.

Власти приграничного региона рассказали, что в результате оказались выбиты стекла в многоквартирном доме. Сведений о пострадавших среди мирного населения не поступало.

ЖЗЛ
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