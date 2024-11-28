В Абхазии задержали двух россиян за дезертирство и содействие СБУ

СГБ РА: 2 россиян задержаны в Абхазии за дезертирство и содействие СБ Украины

Двое россиян были задержаны в Абхазии, один из них подозревается в содействии Службе безопасности Украины (СБУ), второй — в дезертирвтсе. Об этом заявили в пресс-службе службы госбезопасности республики (СГБ РА).

«Павел Копцев и Владислав Лисов приехали в Абхазию по фальшивым документам, чтобы избежать уголовного преследования и перебраться в Грузию при посредничестве граждан Абхазии», — уточнили в ведомстве.

Согласно информации СГБ, Копцев по заданию СБУ готовился к диверсионно-подрывной деятельности на территории России — собирал беспилотники и начинял из взрывчаткой.

В свою очередь, Лисов числился военнослужащим Минобороны РФ и находится в розыске. «Он самовольно покинул воинскую часть с целью уклонения от прохождения военной службы», — указано в сообщении.

Задержанных граждан РФ передали сотрудникам ФСБ России по партнерским каналам, уточнили в пресс-служюе СГБ республики.