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01:58, 28 ноября 2024Мир

В Британии заявили о молчании Запада после удара «Орешником»

Экс-посол Прауд: сторонники ATACMS замолчали после удара «Орешником»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сторонники использования ракет ATACMS и Storm Shadow для атак на Россию замолчали после удара «Орешником». Об этом в статье для издания Responsible Statecraft (RS) заявил бывший посол Великобритании в России Ян Прауд.

«Потенциальное использование "Орешника" в будущем сделает ATACMS и Storm Shadow проигрышными в битвах. Неудивительно, что сторонники ATACMS в основном замолчали после развертывания "Орешника"», — написал он.

Дипломат отметил, что теперь Киев находится в тяжелом положении, поскольку каждая атака «бесполезных» ATACMS или Storm Shadow на РФ может быть сопровождена ударом «более разрушительным оружием» по самой Украине. Прауд добавил, что западные ракеты имеют меньшую дальность и «более ограниченную полезную нагрузку» по сравнению с «Орешником».

Ранее Прауд заявил, что Россия имеет преимущество перед Западом из-за запуска «Орешника», так как он показал наличие у Москвы подлинного суверенитета. Прауд добавил, что на Западе нет аналогов «Орешнику», что вызывает беспокойство среди их элит.

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