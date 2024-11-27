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19:04, 27 ноября 2024Мир

В Британии завили о преимуществе России перед Западом из-за запуска «Орешника»

Экс-посол Прауд: Россия имеет подлинный суверенитет, в отличие от Запада
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия имеет преимущество перед Западом из-за запуска «Орешника», так как он показал наличие у Москвы подлинного суверенитета. Об этом написал экс-посол Великобритании в России Ян Прауд в статье для журнала Responsible Statescraft.

«У России есть то, чего нет у Запада, — суверенная власть и политическая воля действовать самостоятельно», — написал дипломат, сославшись на запуск ракеты средней дальности.

Прауд добавил, что на Западе нет аналогов «Орешнику», что вызывает беспокойство среди их элит. Он также отметил, что США лишаются каких-либо мер давления, в результате чего американский лидер Джо Байден лишь следует курсу эскалации конфликта на Украине.

Ранее американский морпех Брайан Берлетик отметил, что российский удар «Орешником» по Украине должен был стать доходчивым предупреждением для глухих и недальновидных западных политиков. Он добавил, что нынешняя агрессивная политика НАТО может продолжиться до тех пор, пока альянс на собственном опыте не ощутит, к каким негативным последствиям привели его необдуманные действия.

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