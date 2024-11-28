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14:48, 28 ноября 2024Россия

В Чечне заявили о примирении более 2 тысяч разведенных супружеских пар

Власти Чечни заявили о примирении 2,6 тысячи разведенных супружеских пар
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Fesenko / Shutterstock / Fotodom  

В Чечне за год удалось примирить 2,6 тысячи из 5,7 тысячи разведенных супружеских пар. Об этом сообщает «Грозный Информ» со ссылкой на данные от властей республики.

В материале отметили, что межведомственные рабочие группы за все время работы «провели 22 720 примирительных мероприятий». В работе были задействованы местные чиновники, правоохранительные органы, сотрудники отделений ЗАГС, духовенство и старейшины. Как именно мирили супругов, в тексте не раскрыли.

«Даже одна сохраненная семья — это уже победа разума над ложными эмоциями, блага над ущербом. Вышеупомянутые цифры при этом не дают нам права останавливаться», — отметил сотрудник администрации главы и правительства Чечни Аслан Абдулаев.

В 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров ввел в республике комиссии по брачно-семейным отношениям.

Ранее стало известно, что иностранцам, которые будут включены в новый реестр МВД, начинающий действовать с 2025 года, будут вправе отказывать в заключении браков в России.

ЖЗЛ
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