В Госдуму внесли законопроект о критериях агрессивности бездомных животных

Госсовет Чувашии внес в ГД проект о критериях агрессивности бездомных животных

Госсовет Чувашии внес на рассмотрение в Государственную Думу законопроект, который наделяет правительство полномочиями установить критерии агрессивности бродячих животных. Соответствующий документ опубликован в системе законодательного обеспечения нижней палаты парламента.

Из пояснительной записки следует, что в России не существует единого подхода к проблеме агрессивности безнадзорных животных — в различных субъектах реализуются разные рекомендации. Из-за этого, по мнению авторов законопроекта, складываются трудности в работе приютов, наблюдается разница в правовом регулировании вопроса и не исключается возможность возвращения агрессивных животных на прежние места обитания.

Авторы документа предполагают, что изменения в законодательстве помогут снять социальную напряженность в обществе и решить вопрос обращения с животными без владельцев.

Днем ранее, 27 ноября, Совфед одобрил закон о новых штрафах для владельцев собак в размере до 30 тысяч рублей. Штраф будет взиматься в случае, если люди не будут соблюдать требования к содержанию питомцев. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных нарушениях.