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16:07, 28 ноября 2024Мир

В Ливии признали изменение баланса сил в пользу России после удара по Украине «Орешником»

В ПНЕ Ливии заявили, что баланс после удара «Орешником» изменился в пользу РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Федюнин / ТАСС

Баланс сил в мире изменился в пользу России после удара ракетами «Орешник» по Украине, и поэтому западные страны скоро перестанут спонсировать Киев. С таким заявлением выступил министр инвестиций временного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Али ас-Саиди аль-Каиди, его цитирует ТАСС.

«Россия останется победителем над западными странами в этом противостоянии», — сказал член ливийского правительства, назвав запуск «Орешника» «поворотным моментом».

«Это был тревожный сигнал для тех, кто понимал баланс сил мировых держав», — резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что массированное применение ракеты «Орешник» можно сравнить с мощью ядерного удара.

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