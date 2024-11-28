В московских больницах пациентам подадут ризотто и блины с лососем

В обновленное меню московских больниц вошли ризотто и блины с лососем

В столичных больницах обновили питание и сервировку блюд. Подробности публикует Telegram-канал «Город Москва».

Эксперты разработали 10 специализированных рационов для разных категорий пациентов. Например, диета для пациентов после операций предполагает блюда мягкой консистенции, поэтому им будут подавать гречневые и рисовые каши, белковый омлет, фруктовое пюре и куриный бульон.

В то же время для пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта разработали меню с легкоусвояемой пищей. В него вошли творожное запеченное суфле и йогурты, перец с овощами и рисом, супы-пюре и паровые котлеты из трески. Вдобавок в рационе появились фриттата, ризотто, блины со слабосоленым лососем и другие блюда.

При этом для сервировки будет использоваться современная ударопрочная посуда и столовые приборы из нержавеющей стали.

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