В МУС заявили о скорой выдаче ордера на арест лидера еще одной страны

AP: прокурор МУС Карим Хан намерен добиться ордера на арест лидера хунты Мьянмы

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан обратился к судьям с просьбой выдать ордер на арест Мин Ауна Хлайна, лидера военной хунты Мьянмы за «преступления против человечности», совершенные против мусульманского меньшинства рохинджа в ходе борьбы с повстанцами по всей страны. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Таким образом, мы продемонстрируем вместе со всеми нашими партнерами, что рохинджа не забыты. Что они, как и все люди во всем мире, имеют право на защиту закона», — заявил Хан о намерении добиться ордера на арест из-за этнических чисток со стороны военных Мьянмы. По его словам, МУС также рассмотрит его запрос о выдаче дополнительных ордеров на арест для ближайшего окружения главы хунты.

Ранее председатель Союзной партии солидарности и развития (USDP) Мьянмы Кхин Йи попросил Россию о помощи «в борьбе с терроризмом». По словам главы крупнейшей в государстве партии, происходящее в Мьянме нужно воспринимать именно как терроризм, а не внутренние «политические разборки».

В феврале 2021 года к власти в Мьянме пришли военные, устроившие переворот и задержавшие президента Мьянмы Вин Мьина, а также главу партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су. Военные, поддерживающие Партию солидарности и развития Союза, не согласились с результатами всеобщих выборов 2020 года.