Против Дудя возбудили административное дело

В отношении Дудя возбудили административное дело по статье об иноагентах

Блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) вновь привлекли к административной ответственности — его обвиняют в нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский суд Москвы.

Дело возбуждено по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Оно предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. По данным агентства, судебное заседание назначено на 27 декабря.

Ранее Верховный суд (ВС) отказался рассматривать жалобу на гражданский иск Дудя к министерству юстиции из-за якобы отсутствия уведомления его должным образом о том, что ему был присвоен статус иностранного агента.