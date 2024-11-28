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03:17, 28 ноября 2024Силовые структуры

Против Дудя возбудили административное дело

В отношении Дудя возбудили административное дело по статье об иноагентах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) вновь привлекли к административной ответственности — его обвиняют в нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский суд Москвы.

Дело возбуждено по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Оно предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. По данным агентства, судебное заседание назначено на 27 декабря.

Ранее Верховный суд (ВС) отказался рассматривать жалобу на гражданский иск Дудя к министерству юстиции из-за якобы отсутствия уведомления его должным образом о том, что ему был присвоен статус иностранного агента.

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