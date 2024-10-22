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03:39, 22 октября 2024Силовые структуры

Суд отказался рассматривать иск Дудя из-за внесения его в реестр иноагентов

ВС отказался рассматривать иск Дудя из-за внесения его в реестр иноагентов

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Верховный суд (ВС) отказался рассматривать жалобу на гражданский иск блогера Юрия Дудя (признан в России иноагентом) к министерству юстиции из-за якобы отсутствия уведомления его должным образом о том, что ему был присвоен статус иностранного агента, сообщает ТАСС.

«Дудю отказали в передаче жалобы на рассмотрение», — заявила представитель пресс-службы суда.

В сентябре в Таганский суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление суда о назначении штрафа в 40 тысяч Юрию Дудю.

В январе 2023 года стало известно, что Дудь ликвидировал ИП в России, на который был зарегистрирован товарный знак «Вдудь». С 11 ноября этим товарным знаком владеет компания «Бутово продакшн» из Барселоны.

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      Марина Совина
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