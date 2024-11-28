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12:27, 28 ноября 2024Бывший СССР

В России назвали цели второго «саммита мира» Зеленского

Грозов: второй «саммит мира» Зеленского направлен на выдвижение ультиматумов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Magnus Froederberg / Nordic Counci / Globallookpress.com

Второй «саммит мира» украинского президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине, продвигаемый Киевом и странами Запада, направлен на выдвижение ультиматумов в адрес России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов, передает РИА Новости.

«Сейчас киевский режим при поддержке коллективного Запада активно продвигает идею созыва второго "саммита мира", в основе которого лежат известные и уже дискредитировавшие себя "формулы Зеленского», — сказал он.

По словам дипломата, данное мероприятие продвигается, чтобы выдвинуть Москве ультиматум и принудить ее капитулировать под давлением сплотившегося в поддержку Украины международного сообщества.

В октябре Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой «план победы», предполагающий, в частности, немедленное приглашение республики в НАТО. По его словам, документ должен стать «мостом к саммиту мира».

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