В России назвали цели второго «саммита мира» Зеленского

Грозов: второй «саммит мира» Зеленского направлен на выдвижение ультиматумов

Второй «саммит мира» украинского президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине, продвигаемый Киевом и странами Запада, направлен на выдвижение ультиматумов в адрес России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов, передает РИА Новости.

«Сейчас киевский режим при поддержке коллективного Запада активно продвигает идею созыва второго "саммита мира", в основе которого лежат известные и уже дискредитировавшие себя "формулы Зеленского», — сказал он.

По словам дипломата, данное мероприятие продвигается, чтобы выдвинуть Москве ультиматум и принудить ее капитулировать под давлением сплотившегося в поддержку Украины международного сообщества.

В октябре Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой «план победы», предполагающий, в частности, немедленное приглашение республики в НАТО. По его словам, документ должен стать «мостом к саммиту мира».