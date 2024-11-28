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16:04, 28 ноября 2024Россия

В российском городе врачи неотложки сами начали водить машины скорой помощи

В Тюмени врачи неотложки сами начали водить машины скорой помощи
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Тюмени врачи неотложки сами начали водить машины скорой помощи, об этом стало известно «Подъему».

В городе стартовал пилотный проект «Фельдшер за рулем». Издание выяснило, что теперь бригады в Тюмени формируются из двух фельдшеров: пока один следит за пациентом, второй управляет авто.

В региональном департаменте здравоохранения раскрыли, что пока две роли согласились совмещать три-четыре сотрудника. Фельдшеров, которые решили принять участие в проекте, отправляют на учебу, чтобы те освежили знания по вождению. Сколько именно продлится проект в Тюмени, собеседники «Подъема» раскрывать не стали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина напал на 34-летнего фельдшера в приемном покое больницы.

Нападавшего задержали и доставили в полицию. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

ЖЗЛ
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