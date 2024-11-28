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13:22, 28 ноября 2024Экономика

В российском городе захотели построить метро

В Краснодаре собрались построить метро
Мария Черкасова

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

В Краснодаре в среду, 27 ноября, депутаты гордумы утвердили проект нового документа территориального планирования, включающий в себя строительство метро. Об этом сообщает 93.ru.

В городе планируется построить ветку протяженностью 30 километров, по которой будет курсировать подземный трамвай. Он пойдет от железнодорожного вокзала «Краснодар-1» далее по улице Красной, 40-летия Победы, в районе Плодородного и в поселке Знаменском. Конечной точкой является новый аэропорт Краснодара, который планируют открыть в октябре 2026 года.

Проект метро презентовали в Краснодаре год назад. Главный архитектор Краснодарского края Илья Поздняков оценил стоимость реализации задуманного примерно в 95 миллиардов рублей.

Ранее 27 ноября в Краснодаре на улице Московской под трамвайными путями провалилась земля из-за коммунальной аварии. По словам главы города Евгения Наумова, который лично приезжал на место провала, рабочие «Водоканала» устраняли аварию всю ночь, в настоящее время им предстоит откачать воду из ямы.

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