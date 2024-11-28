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11:02, 28 ноября 2024Наука и техника

В США рассказали о «вооруженных до зубов» российских «морских чудовищах»

NI: бороздившие моря крейсеры проекта 1144 «Орлан» были «вооружены до зубов»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Когда-то бороздившие моря советские (российские) тяжелые атомные ракетные крейсеры (ТАРКР) проекта 1144 «Орлан» имели главной целью борьбу с Военно-морскими силами (ВМС) США. Об этом рассказал обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Брэндон Вайхерт.

«Эти звери бороздили открытое море, больше напоминая чудовищ из древней мифологии, чем военные корабли. Ощетинившиеся оружием, вооруженные до зубов, у них была одна миссия: если когда-нибудь начнется война между Соединенными Штатами и СССР, эти стальные левиафаны будут выслеживать американские авианосцы и топить их, прежде чем они смогут реально угрожать советским активам», — говорится в публикации.

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Ранее обозреватель NI Питер Сичиу отметил, что ТАРКР «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» Военно-морского флота (ВМФ) России является «дырой в воде», поэтому в его модернизации можно найти выгоду для США.

Также в ноябре ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что до конца ноября ТАРКР на несколько дней выйдет на испытания в море, но для этого будут «задействованы вспомогательные двигательные устройства», а не штатные атомные реакторы.

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