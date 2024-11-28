Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:15, 28 ноября 2024Силовые структуры

В отношении украинских боевиков завели дело за преступления против жителей Курской области

Следователи завели дело в отношении боевиков ВФУ за атаку на Курскую область
Варвара Митина (редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Следователи завели уголовное дело в отношении боевиков Вооруженных формирований Украины (ВФУ) за атаку на два гражданских автомобиля жителей Большесолдатского района Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Дело возбудили по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

По версии следствия, 27 ноября в Большесолдатском районе боевики ВФУ при помощи беспилотников атаковали две машины, в которых были мирные жители. В результате два человека пострадали.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу жителей Фатежского района Курской области с двумя жертвами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по энергообъектам Украины. По всей территории страны было запущено более 100 ракет

      Патриарх Кирилл заявил об угрозе русскому миру

      В Польше усомнились в необходимости отправки контингента НАТО на Украину

      Найдено видео с призывающим готовиться к худшему Жириновским

      В российском магазине в продаже нашли собранный детьми гуманитарный груз для бойцов СВО

      Нурмагомедов одной фразой оценил признание Макгрегора виновным по делу об изнасиловании

      Перебегавшая дорогу в неположенном месте россиянка ударила гаишника и попала под статью

      Часть жителей российского города начали эвакуировать из-за падения обломков БПЛА

      Депутат Рады сравнил Киев с Берлином 1945-го из-за готовящегося контрнаступления

      В российском городе провалилась земля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше