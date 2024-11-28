В отношении украинских боевиков завели дело за преступления против жителей Курской области

Следователи завели дело в отношении боевиков ВФУ за атаку на Курскую область

Следователи завели уголовное дело в отношении боевиков Вооруженных формирований Украины (ВФУ) за атаку на два гражданских автомобиля жителей Большесолдатского района Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Дело возбудили по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

По версии следствия, 27 ноября в Большесолдатском районе боевики ВФУ при помощи беспилотников атаковали две машины, в которых были мирные жители. В результате два человека пострадали.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу жителей Фатежского района Курской области с двумя жертвами.