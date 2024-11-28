Задержанного по делу разорванной свиньями российской школьницы арестовали

Суд отправил под стражу соседа разорванной свиньями красноярской школьницы

Суд отправил под стражу мужчину, задержанного по делу разорванной свиньями 17-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Уточняется, что судебное заседание проходило в закрытом режиме. Ранее обвиняемый уже был неоднократно судим за причинение тяжких телесных повреждений и совершение двух краж.

О происшествии со школьницей в селе Ушканка стало известно в понедельник, 25 ноября. Девушку нашли двумя днями ранее без признаков жизни в загоне для свиней — ЧП случилось, когда ее родители уехали в Красноярск.

Впоследствии силовики задержали 40-летнего соседа, который регулярно конфликтовал с родителями потерпевшей. В отношении него возбудили уголовное дело о расправе.

