Зеленский предупредил украинцев о скором усилении угоз со стороны России

Зеленский предупредил украинцев, что скоро станет больше угроз со стороны России

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил граждан республики, что в ближайшие дни станет может стать больше угроз со стороны России. О скором усилении этих угроз он сообщил в вечернем обращении к украинцам в Telegram-канале.

«Для всех наших людей: когда есть воздушные тревоги и ракетные угрозы, нужно идти в укрытие. Это твердое правило — правило, не зависящее от тех или иных заявлений из России», — подчеркнул украинский лидер. По его словам, российская сторона попытается еще чаще «сеять страх и уныние на Украине».