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23:51, 28 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский предупредил украинцев о скором усилении угоз со стороны России

Зеленский предупредил украинцев, что скоро станет больше угроз со стороны России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил граждан республики, что в ближайшие дни станет может стать больше угроз со стороны России. О скором усилении этих угроз он сообщил в вечернем обращении к украинцам в Telegram-канале.

«Для всех наших людей: когда есть воздушные тревоги и ракетные угрозы, нужно идти в укрытие. Это твердое правило — правило, не зависящее от тех или иных заявлений из России», — подчеркнул украинский лидер. По его словам, российская сторона попытается еще чаще «сеять страх и уныние на Украине».

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