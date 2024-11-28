Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:01, 28 ноября 2024Экономика

Жительница российского поселка продала чужую квартиру и поплатилась

В отношении жительницы Тырмы, продавшей чужую квартиру, возбудили уголовное дело
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Жительница поселка Тырма Хабаровского края продала чужую квартиру и поплатилась за это. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе прокуратуры российского региона.

Потерпевшая, другая жительница Тырмы, купила квартиру за 650 тысяч рублей. Продавец уверяла, что является владельцем жилья, но позже выяснилось, что квартира на основании вступившего в законную силу решения суда принадлежит другому человеку.

Когда женщина пошла в полицию, ей отказали в возбуждении уголовного дела, и тогда россиянка обратилась в прокуратуру. После проведения проверки надзорное ведомство отменило незаконное решение полиции. Материалы передали в региональное следственное управление, где было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. В ходе расследования на банковские счета, сотовый телефон и ювелирные изделия обвиняемой наложили арест.

Ранее стало известно, что пенсионерка из Якутска отдала аферистам за «покупку» квартир в Самаре 4,3 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил вероятность ударов по центрам решений словами «в течение дня все возможно»

      Пассажир самолета разозлился на стюардессу, объявил себя пилотом и попытался открыть дверь

      Путин дал совет захотевшим назвать сына Орешником россиянам

      Самый популярный в мире блогер побил почти 30 рекордов Гиннесса

      Ремонт флагмана Huawei оказался дороже iPhone 16

      Мужчина проник на частную территорию больше тысячи раз и назвал это своим хобби

      У россиянки попытались силой украсть коляску с младенцем

      В России заявили о начале охоты «Орешника» на Зеленского

      На Западе оценили роль Путина в сдерживании третьей мировой войны

      Конституционный суд Молдавии утвердил Майю Санду президентом на второй срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше