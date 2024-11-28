Жительница российского поселка продала чужую квартиру и поплатилась

В отношении жительницы Тырмы, продавшей чужую квартиру, возбудили уголовное дело

Жительница поселка Тырма Хабаровского края продала чужую квартиру и поплатилась за это. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе прокуратуры российского региона.

Потерпевшая, другая жительница Тырмы, купила квартиру за 650 тысяч рублей. Продавец уверяла, что является владельцем жилья, но позже выяснилось, что квартира на основании вступившего в законную силу решения суда принадлежит другому человеку.

Когда женщина пошла в полицию, ей отказали в возбуждении уголовного дела, и тогда россиянка обратилась в прокуратуру. После проведения проверки надзорное ведомство отменило незаконное решение полиции. Материалы передали в региональное следственное управление, где было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. В ходе расследования на банковские счета, сотовый телефон и ювелирные изделия обвиняемой наложили арест.

Ранее стало известно, что пенсионерка из Якутска отдала аферистам за «покупку» квартир в Самаре 4,3 миллиона рублей.