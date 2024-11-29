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22:47, 29 ноября 2024Мир

Израиль и США обсудят поставки американского оружия

Израиль и США обсудят поставки американского оружия на следующей неделе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Генеральный директор израильского Минобороны генерал-майор в отставке Эяль Замир отправится в Вашингтон, чтобы обсудить с представителями Пентагона и Госдепа США поставок оружия Израилю. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в X.

«Генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир посетит Вашингтон на следующей неделе, чтобы обсудить поставки оружия США с представителями Пентагона и Госдепартамента», — сообщил Равид.

Ранее президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю на 680 миллионов долларов. Речь идет, в том числе о комплектах Joint Direct Attack Munition (JDAM) и малоразмерных авиабомбах. Официальные лица уже сообщили Конгрессу США о соответствующих планах.

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