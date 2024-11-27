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00:16, 28 ноября 2024Мир

Байден предварительно одобрил продажу оружия еще одной стране

FT: Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю на $680 млн
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю на 680 миллионов долларов. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как стало известно изданию, речь идет, в том числе о комплектах Joint Direct Attack Munition (JDAM) и малоразмерных авиабомбах. Официальные лица уже сообщили Конгрессу США о соответствующих планах.

В июле сообщалось, что Джо Байден и его администрация надавили на нескольких членов Конгресса для подписания соглашения о крупнейшей поставке оружия Израилю с начала конфликта в секторе Газа. Тогда сообщалось, что Вашингтон хочет передать еврейскому государству в том числе 50 истребителей F-15 на сумму более 18 миллиардов долларов.

Нежелание конгрессменов одобрить подобную инициативу связано с их опасениями ухудшения гуманитарного кризиса в Газе из-за действий США.

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