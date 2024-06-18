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10:24, 18 июня 2024Мир

Байден захотел совершить крупнейшую поставку оружия Израилю

WP: Байден надавил на Конгресс США из-за крупнейшей поставки оружия Израилю

Фото: The White House / Reuters

Президент США Джо Байден и его администрация надавили на нескольких членов Конгресса для подписания соглашения о крупнейшей поставке оружия Израилю с начала конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Некоторые конгрессмены из Палаты представителей и Сената столкнулись с сильным давлением со стороны администрации Байдена и произраильских сторонников, требующих разрешить сделку о крупной поставке оружия Израилю, в том числе 50 истребителей F-15 на сумму более 18 миллиардов долларов», — передает издание.

Нежелание конгрессменов одобрить подобную инициативу связано с их опасениями ухудшения гуманитарного кризиса в Газе из-за действий США.

Авторы материала отмечают, что в случае одобрения эта сделка станет «одной из крупнейших поставок оружия Израилю» с начала конфликта.

14 июня стало известно, что США введут санкции против израильского движения «Цав 9» за нападение на конвои с гуманитарной помощью, направлявшиеся для мирных жителей в секторе Газа. Сообщается, что израильское движение пресекает все поставки помощи в Газу, требуя «возвращения последнего из заложников».

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      Дарья Устьянцева
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