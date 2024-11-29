Кандидат в спецпосланники Трампа предупреждал об опасности приглашения Украины в НАТО

Кандидат в спецпосланники Трампа признал опасность принятия Украины в НАТО

Кандидат на пост спецпредставителя Белого дома по России и Украине Кит Келлог признал опасность разговоров о принятии Украины в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Так, ранее Келлог вместе с другими экспертами указывал в статье, что в обмен на соблюдение режима прекращения огня, создание демилитаризованной зоны и участие в мирных переговорах России может быть предложено ограниченное смягчение санкций.

При этом Киеву предложат отказаться от территориальных претензий. Также Келлог выразил мнение, что украинский конфликт можно предотвратить, если бы Вашингтон не делал заявлений о будущем членстве Украины в НАТО и не провоцировал тем самым Россию.

Ранее газета Der Spiegel выразила мнение, что Келлог столкнется с «практически невыполнимой задачей». По данным издания, Келлог должен будет заключить сделку, которая в определенной степени устроит каждую из сторон. Отмечается, что это почти невыполнимо.