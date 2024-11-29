Bloomberg: причиной потопления HMNZS Manawanui стала человеческая ошибка

Причиной потопления стоящего более 100 миллионов долларов водолазного и гидрографического судна Военно-морских сил (ВМС) Новой Зеландии HMNZS Manawanui стала человеческая ошибка. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Непосредственной причиной посадки на мель была определена серия человеческих ошибок, в результате которых автопилот корабля не был отключен, когда это было необходимо», — приводит агентство слова командующего ВМС страны, контр-адмирала Гарина Голдинга.

Он также добавил, что экипаж не знал о включенном автопилоте, и ошибочно решил, что произошел отказ управления двигателями. Это стало причиной дальнейших ошибок из-за которых судно перевернулось, загорелось и ушло под воду. По словам Голдинга, планируется дисциплинарное взыскание за произошедшее.

О затоплении корабля HMNZS Manawanui стало известно 7 октября. История получила повышенное внимание из-за личности капитаны судна — Ивонны Грей. Она стала капитаном судна в декабре 2022 года. На сайте ВМС Новой Зеландии отмечается, что это ее первый опыт командования кораблем в карьере, которая началась в Соединенном Королевстве в 1993 году в звании офицера. При этом уточняется, что Грей — лесбиянка международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Она переехала в Новую Зеландию в 2012 году после путешествия по стране