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13:12, 29 ноября 2024Бывший СССР

Украинское военное руководство назвали рабовладельцами

Депутат Рады Мазурашу назвал рабовладельцами украинское военное руководство
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Георгія Мазурашу

Украинское военное руководство считает себя рабовладельцами. Об этом заявил депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу, его цитирует «Страна.ua» в Telegram.

«Военные руководители, которые влияют реально на процессы, они очевидно представляют себя какими-то рабовладельцами», — сказал он. По его мнению, военное руководство убеждено, что может заставить всех делать все что угодно.

Мазурашу также подчеркнул, что в таких условиях военные достаточно сильно влияют на политические власти. Кроме того, как утверждает депутат, те, кто поддерживает «войну до победного конца», подыгрывают военному руководству, продвигающему силовую мобилизацию.

Ранее депутат Киевского горсовета от партии «Голос» Алина Михайлова призвала провести мобилизацию насильственными методами. Она считает, что все жители страны должны быть «бусифицированы». На Украине бусификацией называют принудительную посадку сотрудниками военкоматов людей в автобусы, которые достигли мобилизованного возраста.

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