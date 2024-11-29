«Общественное»: на Украине мобилизовали семь тысяч осужденных

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) мобилизовали семь тысяч осужденных. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале со ссылкой на источники в Генеральном штабе ВСУ.

Источник издания в украинском Генштабе назвал число мобилизованных в ВСУ осужденных. Как сообщается, шесть тысяч из числа осужденных уже принимают участие в боевых действиях.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев начал усиливать группировку ВСУ под Тернами штурмовиками из числа осужденных. По его словам, осужденные подписали контракт с Минобороны Украины и прошли подготовку на одном из украинских полигонов под руководством западных инструкторов.