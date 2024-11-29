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20:08, 29 ноября 2024Мир

В Польше обиделись на приведенный факт об освобождении Варшавы Красной армией

В Польше заявили, что не потерпят советских символов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В Польше запрещена пропаганда советских символов. Так на баннер кипрских болельщиков с надписью «Красная армия освободила Варшаву» отреагировал Институт национальной памяти Польши, передает РИА Новости.

«Мы не терпим символов советского порабощения в публичном пространстве, а пропаганда коммунистических символов в Польше юридически запрещена», — говорится в заявлении института, также пообещавшего выдать киприотам «современные польские учебники истории».

В феврале польский министр иностранных дел Радослав Сикорский предложил требовать репарации за причиненный в ходе Второй мировой войны ущерб не от Германии, а от России.

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