В Польше обиделись на приведенный факт об освобождении Варшавы Красной армией

В Польше заявили, что не потерпят советских символов

В Польше запрещена пропаганда советских символов. Так на баннер кипрских болельщиков с надписью «Красная армия освободила Варшаву» отреагировал Институт национальной памяти Польши, передает РИА Новости.

«Мы не терпим символов советского порабощения в публичном пространстве, а пропаганда коммунистических символов в Польше юридически запрещена», — говорится в заявлении института, также пообещавшего выдать киприотам «современные польские учебники истории».

В феврале польский министр иностранных дел Радослав Сикорский предложил требовать репарации за причиненный в ходе Второй мировой войны ущерб не от Германии, а от России.