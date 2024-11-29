СВР: в Германии решили, что функции полиции на Украине выполнят зондеркоманды

В Германии решили, что полицейские функции на Украине лучше всего выполнят зондеркоманды из националистов, Киеву уже помогают в организации подобных патрулей. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР), пишет ТАСС.

«По поступающей информации, немецкие военные уже обратились к опыту установления немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны оккупационного режима на Украине. При этом в бундесвере пришли к выводу, что осуществление полицейских функций будет невозможно без зондеркоманд из украинских националистов», — отметили в службе разведки.

При этом в заявлении подчеркнули, что по своей сути отряды копируют соединения украинских коллаборационистов времен Великой Отечественной войны.

Ранее в СВР заявили, что НАТО хочет заморозки конфликта, чтобы подготовить Вооруженные силы Украины к гипотетическому реваншу в будущем, и для этого уже проводит необходимую подготовку. Дополнительно уточняется, что Североатлантический альянс уже развернул тренировочные центры, которые ставят задачу рекрутировать более одного миллиона украинцев.